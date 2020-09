Genoa, Faggiano: "Balotelli penso che lo vorrebbero tutti. Ma siamo su altre situazioni"

Mario Balotelli non è un nome da Genoa. Il ds Daniele Faggiano, analizzando la necessità di aggiungere un attaccante alla rosa di Maran, parla così dell'ex centravanti del Brescia, ora libero: "Non è un nome che abbiamo preso in considerazione. Siamo andati e siamo su altre situazioni. Balotelli, pro e contro, penso che lo vorrebbero tutti. E' un ottimo calciatore ma non è uno di quei nomi che teniamo in considerazione".