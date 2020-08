Genoa, Faggiano: "Ci sono trattative avanzate, è vero. Ma dipendono dall'allenatore"

Intervenendo oggi in conferenza stampa, il nuovo direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato così del mercato che riguarda il Grifone: "Non posso negare che delle trattative sono avanzate ma dipenda tanto da cosa succederà dopo questa conferenza (dovrebbe arrivare l'annuncio di Rolando Maran come nuovo allenatore del club, ndr) perché bisogna decidere in modo da adattare questa squadra. E' una squadra con pochi esterni e dovessimo giocare con un modulo con tanti esterni bisogna fare delle valutazioni. Ma non posso negare di aver parlare con dei giocatori".