Genoa, Faggiano: "Domani parlerò con Maran, poi via al mercato. Inter? Non c'è stato niente"

Il neo direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di presentazione di oggi: "Faccio l'in bocca al lupo a Maran, il nostro nuovo allenatore. La decisione è stata presa dopo una scelta accurata".

Ci sono operazioni in stato avanzato?

"Sì, alcune ce ne sono. Valuteremo insieme al mister sia le entrate che le uscite".

Perin potrebbe tornare?

"Lo stiamo valutando, come però anche altri profili. Dobbiamo essere attenti. Perin non si discute, come uomo e come calciatore, ed è legato a questa città. Vedremo".

È stato vicino all'Inter?

"Non c'è stato mai nulla. Sono legato a Conte da un rapporto di amicizia, ma il lavoro è un'altra cosa. Posso assicurare che essendo molto amico di Ausilio e Baccin non sarei mai andato a rompere le uova nel paniere ai miei amici".

Perché avete aspettato tanto prima di ufficializzare il nuovo allenatore?

"Quando arrivi in una nuova società ci sono tante cose da valutare. Nicola aveva fatto bene ma con dispiacere abbiamo deciso di cambiare. C'erano molti profili interessanti, li abbiamo seguiti, poi abbiamo deciso di puntare su Maran. Gli ultimi ritardi sono stati dovuti al fatto che il mister era legato a un altro club".

Sarà un mercato difficile?

"Anche Inter e Juve non si sono mosse. Il tempo è poco, soprattutto perché il campionato inizierà tra poco".

Lapadula andrà al Benevento?

"Non dipende solo da me, ci stiamo lavorando".

Younes e Juan Jesus interessano?

"Domattina ci incontreremo con il mister e anche in base al modulo che vorrà utilizzare faremo le nostre scelte".