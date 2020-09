Genoa, Faggiano: "Lavoro al ritorno di Pavoletti e Sanabria. Llorente? Età e ingaggio pesano"

"Pavoletti è un giocatore che vorrebbero tutti, ne stiamo parlando ma dobbiamo fare delle valutazioni, tenendo conto anche del fatto che l'anno scorso è rimasto praticamente inattivo". Parole e pensieri di Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa che ha rilasciato una intervista ai taccuini de 'IlSecoloXIX'. "Sanabria può tornare?Ci stiamo lavorando, conto di farcela. A gennaio lo volevo al Parma, mi ha risposto che in Italia avrebbe giocato solo nel Genoa. Mi ha colpito molto, perché il Genoa era ultimo e lui giocava poco, aveva l'opportunità di andare in una squadra che stava meglio in classifica: niente da fare, troppo legato al Genoa. Poi ha dimostrato il suo valore, ci può essere utile".

Sempre rimanendo in tema attaccanti, questo il pensiero di Faggiano su Fernando Llorente: "Le sue qualità sono ben note, certo ingaggio ed età pesano...".