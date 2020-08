Genoa, Faggiano: "Llorente non si discute ma dobbiamo pensare anche a investire sui giovani"

Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport: "Perin ha mercato e non sarà semplice. La sua voglia di tornare al Genoa può darci una mano. Ci sono situazioni che non si possono fare da oggi al domani, Llorente non si discute ma dobbiamo ragionare anche sugli investimenti sui giovani. Dobbiamo fare una squadra giusta che non ci faccia soffrire".