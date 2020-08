Genoa, Faggiano: "Non sono qui per essere il salvatore della patria, ma rivoluzione possibile"

Rivoluzione possibile. Questo il concetto espresso da Daniele Faggiano, nuovo ds del Genoa. Ecco le parole del dirigente rossoblù in conferenza, quest'oggi: "Ci potrebbe anche stare ma la rivoluzione ci deve essere nella testa. Dobbiamo vedere chi siamo e per chi corriamo. Ci potrebbe essere perché le ultime due stagioni non sono state esaltanti per i sacrifici che ci sono stati. Io non sono venuto a fare il salvatore della patria perché chi c'era e chi verrà potrà dare tanto".