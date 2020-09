Genoa, Faggiano: "Quest'anno dobbiamo soffrire meno. Kulusevski un predestinato"

Daniele Faggiano, ds del Genoa, parla così in collegamento con la Domenica Sportiva su Rai 2: "Per soffrire più dell'anno scorso c'è da impegnarsi. Dobbiamo fare qualcosa in più. Non sono sempre presente agli allenamenti, ma in rosa abbiamo tanti giocatori che fanno uno zoccolo duro: la squadra e lo spogliatoio hanno bisogno di fiducia in se stessi. Io, il mister e la società dobbiamo dar loro la forza per credere nelle loro potenzialità".

Quel Kulusevski che conosce bene può essere valore aggiunto per la Juve?

"Penso proprio di sì. Io l'ho avuto ed è stato valorizzato sia dal mister che dalla società: ha qualità importanti, sia umane che calcistiche. Un predestinato che in testa ha come unico obiettivo quello di diventare un campione ad alti livelli, come ha già dimostrato fino qui".

Chi vincerà lo Scudetto secondo lei?

"Onestamente non mi interessa (ride, ndr). A me interessa che la squadra faccia bene e che i tifosi e il presidente quest'anno possano soffrire meno".

Badelj e Castro, oltre ad altri nomi che vi accostano, sono obiettivi concreti?

"Qualcuno sì, qualcuno no... Stiamo lavorando, spero di poter concludere quanto prima queste trattative così che il mister abbia a disposizione la squadra prima dell'inizio del campionato".