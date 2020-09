Genoa, Faggiano su Badelj: "Ha chiesto un anno in meno pur di venire. Cosa inusuale nel calcio"

Daniele Faggiano entra nel merito di alcuni acquisti nel corso della sua conferenza stampa. Questo il suo pensiero su Badelj, uno di quelli che ha colpito di più il ds in questi primi giorni: "Ascoltarlo, quando è arrivato, ti dà una carica in più. Vi posso assicurare che avevamo fatto un contratto a titolo definitivo di un anno in più ma il ragazzo ha detto che pur di venire andava bene un anno in meno. Cosa inusuale nel calcio. Mi ha fatto piacere conoscere l'uomo".