Genoa, Falque: "Spero che il 10 mi porti fortuna. Lazio? Da noi non è facile per nessuno"

Iago Falque, nella lunga intervista rilasciata a Il Secolo XIX ha parlato della prossima sfida con la Lazio: "Stanno benissimo, ma siamo al Ferraris... So che battere il Genoa in casa non è facile per nessuno. Gli ho segnato con il Toro, all'ultima giornata del campionato scorso. Poi ho avuto un'annata complicata, ho subito due infortuni, ma ci sono ancora dei mesi per rifarsi. Mi manca il ritmo gara, piano piano arriverà, sono a disposizione. Il dieci? Numero importante, spero mi porti fortuna".