Genoa, Favilli: "Con Nicola sono cambiate metodologie e direttive"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ci sono stati problemi in questa prima parte di stagione, è evidente che vi siano responsabilità da parte nostra". Queste le parole di Andrea Favilli, attaccante del Genoa alla vigilia della sfida contro il Verona al Bentegodi. "Con l'arrivo di mister Nicola sono cambiate metodologie e direttive. Dobbiamo lavorare e migliorare da ogni punto di vista, le prestazioni recenti però danno fiducia. Quella che ho sempre avvertito da parte di presidente, società, tecnici e compagni. Non era affatto scontato, ora tocca a me. Per raggiungere l'obiettivo puntiamo sulla compattezza. Personalmente voglio dimostrare il mio valore e trovare continuità. A livello di squadra c'è da lottare e lo sappiamo. Il Verona? E' una rivelazione del campionato, complimenti a loro e a mister Juric. E' una partita molto importante in cui dobbiamo fare punti", alcune della dichiarazioni riportate da Il Secolo XIX.