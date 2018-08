Genoa, Favilli: "L'infortunio mi ha cambiato. Voglio regalare gioie ai tifosi"

Andrea Favilli, nuovo attaccante del Genoa, ha parlato oggi in conferenza stampa: "L’infortunio al ginocchio, la lunga assenza, mi hanno cambiato a livello personale. Esperienze così fanno crescere velocemente, sia in campo che nella vita. Forse ci vorrà un po’ di rodaggio per tornare al 100%. Sto lavorando duro per questo. La tragedia del Ponte Morandi? Per raggiungere Torino ci passavo spesso da Ponte Morandi. Mai piaciuto, un brutto punto. Sempre pieno di lavori notturni. Cosi affidabile non doveva essere. Siamo rimasti tutti sotto shock per ciò che è successo. Toccare il dolore di tante famiglie al funerale è stato uno strazio. Occorre andare avanti. Obiettivi? A livello personale punto a giocare e segnare il più possibile, sotto l’aspetto collettivo al miglior piazzamento. La salvezza è l’obiettivo primario. Vogliamo regalare gioie ai genoani, vivendo insieme una stagione serena, speriamo anche felice. I conti li faremo alla fine. Credo che le conclusioni aeree rientrino in un’abilità naturale. Ne ho fatti tanti così. La potenza di tiro ce l’ho. Sto migliorando la precisione con esercitazioni specifiche. Non pensavo di trovarmi subito così bene, ho preso casa non distante dal centro. Ringrazio tutti per l’accoglienza, è stato facile inserirsi in un gruppo così. Tanti tifosi del Pisa, la mia città, mi hanno raccontato dei rapporti di amicizia che c’erano con i genoani. Fa piacere. La parola Genoa evoca in me la tifoseria, lo stadio, il derby. Uno spettacolo. Non vediamo l’ora che arrivi domenica".