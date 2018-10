Genoa, Favilli: "Piatek? Gli ruberei la percentuale realizzativa"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Genoa, Andrea Favilli, ha rilasciato una lunga intervista a il Secolo XIX. "Se assomiglio a Vieri? Me lo dicono in tanti, l'ho visto a fine carriera ma mi piaceva tantissimo: mancino come me e potentissimo. Siamo molto competitivi in tutti i reparti. Pandev e Criscito mi danno consigli, ma imparo da tutti, anche da Piatek e Kouame. Il polacco butta dentro ogni palla, gli ruberei la percentuale realizzativa, il secondo ha doti fisiche importanti".