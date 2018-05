Genoa-Fiorentina 1-1, arriva il gol dell'ex: pareggia Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva il gol dell’uomo più atteso, Giuseppe Rossi segna contro la Fiorentina. Non segnava in Serie A proprio dai tempi della Viola, e adesso le infligge il pari. Gran traccia filtrante di Medeiros sull'inserimento di Bessa. Cross al bacio al centro dell'area per Rossi, che tutto solo deposita in rete il tap-in a porta vuota.