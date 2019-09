© foto di Federico De Luca

Dopo il pareggio all’esordio contro la Roma, il Genoa di Aurelio Andreazzoli va alla caccia del primo successo stagionale contro la Fiorentina di Vincenzo Montella, sconfitta otto giorni fa dal Napoli al Franchi per 3-4. Panchina per il neo acquisto Dalbert per i viola, Ranieri dal 1’. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouame, Pinamonti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.