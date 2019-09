Genoa-Fiorentina, i voti ai tecnici - Perfetto Andreazzoli. Montella no

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio all'Olimpico contro la Roma il Genoa ha battuto la Fiorentina a Marassi e si è portato a quattro punti in classifica. Decisivi i gol di Zapata nel primo tempo e di Kouame nella ripresa, mentre a nulla è valso il secondo gol in campionato di Erick Pulgar su calcio di rigore a impedire il secondo ko consecutivo ai viola di Vincenzo Montella che alla ripresa del campionato dopo la sosta se la dovrà vedere contro la Juventus al Franchi e poi a Bergamo contro l'Atalanta.

AURELIO ANDREAZZOLI 7 - Il tecnico del Genoa ha preparato al meglio la partita e nel primo tempo si è visto tutto il suo lavoro. Completamente annullato Sottil che contro il Napoli era stato uno dei migliori, mentre la sua difesa non ha patito né Boateng né Vlahovic. Ottima lettura della gara anche in fase offensiva, con gli esterni sempre pericolosi e il tandem d'attacco che continua a funzionare alla perfezione. I cambi non hanno inciso sull'esito della sfida ma forse è stato imprudente mandare in campo Romulo che potrebbe lasciare Genova nella giornata di domani. Ottimo lavoro comunque dell'allenatore ex Empoli.

Le pagelle del Genoa

VINCENZO MONTELLA 5,5 - Sbagliato l'approccio, sbagliata la formazione iniziale, sbagliato anche il cambio modulo ma cambi azzeccati. La serata di Montella non è stata certo positiva, a cominciare dalla scelta del centravanti titolare. Il rischio, avendo visto le prime due partite, è che chi tra Vlahovic e Boateng partirà dal 1' farà sempre enorme fatica. Dovrà lavorare proprio su questo l'aeroplanino, anche dopo l'arrivo, ormai imminente di Pedro dal Fluminense. Con l'ingresso in campo di Ribery la storia della gara è cambiata ma serve di più, visto che dopo due giornate i punti in classifica sono ancora zero.

Le pagelle della Fiorentina