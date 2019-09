© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Genoa in vantaggio contro la Fiorentina a Marassi. Calcio d'angolo dalla destra di Schone che batte corto per Ghiglione, cross con il destro dell'esterno rossoblù e colpo di testa in rete di Cristian Zapata, al suo primo centro con la maglia rossoblù.