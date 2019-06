Genoa, fra Prandelli e Andreazzoli: ore decisive per la panchina

© foto di Federico De Luca

Presto il nodo allenatore si scioglierà. La settimana scorsa Cesare Prandelli ha incontrato la dirigenza del Genoa per fare il punto della stagione appena passata e porre le basi per il futuro. Le parti si dovrebbero aggiornare nelle prossime ore e l’ultima decisione spetterà al presidente Enrico Preziosi. “Aspettiamo il presidente prima di decidere il futuro di Prandelli - ha detto ieri a Sky Sport il dg Giorgio Perinetti -. Con Preziosi affronteremo il discorso futuro, a partire dall'allenatore. Prandelli ha un contratto ed è giusto un confronto appena Preziosi rimette piede in Italia. L'attuale allenatore ha un contratto, eventuali novità verranno valutate più avanti”. Resta dunque incertezza sul futuro del mister di Orzinuovi con il club che ha iniziato a guardarsi intorno.

Andreazzoli l’alternativa - Nelle ultime ore si è fatto con insistenza il nome di Aurelio Andreazzoli. Il tecnico reduce dall’esperienza all’Empoli è uno dei profili papabili per la panchina del Grifone. Nella giornata di domani potrebbe esserci un incontro per sbloccare la situazione. Ancora qualche giorno e sapremo di più su chi dovrà guidare il Genoa in panchina nella prossima stagione. Se si dovrà proseguire con Cesare Prandelli o se i rossoblu punteranno su un nuovo profilo.