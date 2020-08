Genoa, fra presente e futuro con l'era Faggiano che inizia e l'offerta (rifiutata) di Gestio Capital

Come riscaldare una giornata già di per sé climaticamente rovente. In una sera di piena estate, alla fine di un campionato concluso con la salvezza all’ultima giornata, arriva la notizia. Offerta da parte di una cordata proveniente dall’Inghilterra per il Genoa. Il presidente rossoblu Enrico Preziosi ha spesso dichiarato di aver messo in vendita la società purché gli acquirenti esaudiscano le sue richieste economiche e il giorno dopo il match contro il Verona ha dichiarato di voler fare un passo indietro. Non a caso è stato ingaggiato come direttore sportivo Daniele Faggiano, dirigente proveniente dal Parma e che è stato insignito dei "pieni poteri" sul mercato per costruire una squadra in vista della prossima stagione.

Chi è Gestio Capital - Ma chi è Gestio Capital, la capofila della cordata che sarebbe interessata alla società? Si tratta di un family office con base a Londra fondata da Matteo Manfredi e che vede in quota minoritaria anche la presenza del patron del Leeds, club neo promosso in Premier League dopo ben 16 anni, Radrizzani attraverso la Aser Ventures. L’intenzione è quella di rivalutare il brand del club più antico d’Italia. L’ANSA, che ha rivelato la notizia, ha parlato anche di contatti informali nei giorni scorsi e una due diligence avviata con la formalizzazione dell'intenzione di acquisto.

Preziosi respinge l'offerta - La risposta del club rossoblu non è tardata ad arrivare attraverso il numero uno Enrico Prezisosi: "Offerta ridicola - ha detto il presidente a Telenord - li sfido a pubblicarla affinché tutti possano vederla e rendersi conto". In serata ecco il comunicato del gruppo: "Gestio Capital può confermare che è stata fatta un’offerta per l'acquisto del Genoa CFC. L'offerta mira a creare valore a lungo termine sia per il club che per la squadra. Al momento non siamo in grado di entrare nello specifico di qualsiasi nostra proposta di investimento".

Inizia l'era Faggiano - Intanto si pensa al futuro più immediato in casa Genoa. Ovvero il calciomercato. E' iniziata quindi l'avventura di Daniele Faggiano al Grifone con l'intenzione di rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato. L'obiettivo è non soffrire più come nelle ultime stagioni con il presidente Preziosi che ha voluto affidarsi ad un profilo importante e che a Parma ha fatto benissimo così come a Trapani. I primi nomi iniziano ad inseguirsi, radio mercato inizia le trasmissioni. Il Genoa è pronto a rialzare la testa. E chissà, anche spiegare le ali e spiccare il volo.