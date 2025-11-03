TMW
Genoa, Frendrup
TUTTO mercato WEB
Morten Frendrup, calciatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa dal Mapei Stadium dopo la sfida di oggi contro il Sassuolo. Ecco le sue parole dalla sala stampa dell'impianto reggiano dopo la vittoria sui neroverdi: "
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile