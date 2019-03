Genoa-Frosinone: zero gol, un rosso. E' 0-0 a Marassi dopo 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' finito 0-0 il primo tempo di Genoa-Frosinone, sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Partita vivace a Marassi, con i padroni di casa che hanno controllato il gioco con maggiore insistenza e continuità e gli ospiti, pur senza brillare nelle ripartenze, capaci di rendersi pericolosi con un paio di spioventi dalle corsie laterali.

L'episodio che ha caratterizzato la prima frazione è stata senza dubbio la doppia ammonizione rimediata da Federico Cassata. Ingenuo il classe '97 al 20esimo per una vistosa trattenuta ai danni di Biraghi; troppo scomposto 14 minuti dopo quando, sempre sul numero 14 rossoblù, è entrato col piede a martello costringendo Marani a estrarre il secondo giallo.

Un episodio che inevitabilmente cambierà il volto della partita nella ripresa, potrebbe spezzare quell'equilibrio che nei primi 45 minuti è stato messo in bilico solo da un colpo al volo di Pinamonti su cross di Molinaro dopo 15 minuti e da una punizione a giro di Sanabria che alla mezz'ora ha sfiorato il palo alla destra di Sportiello. La squadra di Prandelli in un paio di circostanze ha provato anche lo schema su piazzato, ha portato al tiro Criscito e Bessa, ma non ha sbloccato una partita che dopo 45 minuti è ancora ferma sullo 0-0.