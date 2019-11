© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sito ufficiale del Genoa riporta le parole di Paolo Ghiglione dopo il ko contro l'Udinese: “Avevamo molta voglia di vincere. È stata brava l’Udinese, ha fatto una grande partita e i meriti vanno riconosciuti. Eravamo partiti con il piglio giusto e per come l’avevamo preparata, trovando anche il gol. Poi siamo un po’ calati complice il dispendio di energie del turno infrasettimanale. Ci facciamo un esame di coscienza, queste cose non devono succedere. Vogliamo sempre migliorare. Questa è una maglia importantissima, vengo dal settore giovanile e lo so bene. Ora andiamo a Napoli per fare una grande partita”.