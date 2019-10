Genoa, Ghiglione: "Gli errori si pagano ma siamo vivi e si è visto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Ghiglione, esterno del Genoa, commenta ai microfoni del sito ufficiale del Grifone il ko subito ieri sera con il Milan: "Nei momenti decisivi è girata storta. È un peccato perché avevamo disputato un grandissimo primo tempo, proprio come l’avevamo studiata in settimana. Purtroppo gli errori si pagano. Se c’è una cosa di cui essere sicuri, è che siamo vivissimi si è visto. Ora vogliamo guardare gli aspetti positivi della partita e ripartire da lì. Io sono cresciuto in questa società e sento il peso e il fascino di questa maglia. Ci teniamo tutti".