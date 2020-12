Genoa, Ghiglione: "Guai a sbagliare l'approccio"

"Sappiamo benissimo quanto conti tornare a casa con un risultato positivo, ma dobbiamo avere anche grande rispetto per un avversario che, tra le mura amiche, di recente ha creato problemi a realtà come Napoli, Juventus e Lazio. Sarà fondamentale non sbagliare l'approccio, se scenderemo in campo con la mentalità giusta possiamo dire la nostra. Ci siamo preparati bene, il pareggio contro il Milan ci ha trasmesso sicurezza e autostima". Questo il breve commento del centrocampista del Genoa Paolo Ghiglione pochi minuti prima del fischio d'inizio del match salvezza contro il Benevento di Inzaghi.