© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Ghiglione, difensore del Genoa, parla così a Sky Sport prima della partita di campionato in casa della Fiorentina: "La classifica è quella che è ma dobbiamo essere positivi e oggi c'è una grande occasione per fare una buona prestazione".

Non vincete in trasferta da quasi un anno.

"Sono numeri che ci fanno pensare, purtroppo anche in casa quest'anno il rendimento non è stato buono. Pensiamo a fare punti stasera".

Tanti assist comunque per lei in stagione.

"Fa piacere contribuire, ma ora c'è da pensare al gruppo e mettere le mie caratteristiche a disposizione della squadra".