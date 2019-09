© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Ghiglione, centrocampista del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina: "Sono molto contento per il successo e sono contento che la squadra abbia questo pubblico. I tre punti di oggi sono d'oro, dopo una gara spettacolare. Potevamo chiuderla a fine primo tempo, infatti poi abbiamo sofferto ma siamo riusciti a vincere. L'entusiasmo si sente, ci ha dato quella spinta in più e dobbiamo continuare così".