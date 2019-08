© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Secolo XIX fa il punto sul mercato in uscita del Genoa: fra i giocatori in uscita vi sono Sandro, tornato dal prestito all'Udinese e il nuovo acquisto Gumus. In bilico Romulo: il brasiliano che aveva deciso a gennaio di lasciare la squadra a seguito dell'arrivo di Cesare Prandelli, rischia di non trovare spazio anche con Andreazzoli, che gli preferisce Ghiglione.