L'attaccante del Genoa, Sinan Gumus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della prossima partita contro il Napoli. Secondo il tedesco il Grifone non avrà niente da perdere e per questo dovrà cercare di fare punti. Parole di elogio per Goran Pandev: "Lo conosco dai tempi del Galatasaray: è un campione e un amico vero".

Infine parole di stima anche nei confronti del suo tecnico Thiago Motta: "Con lui abbiamo avuto un pieno di energia. Siamo ripartiti tutti da zero e nelle prime due con lui ho giocato bene. Anche con Andreazzoli il rapporto era buono. Motta ci trasmette energia positiva, è l'allenatore giusto in questo momento".