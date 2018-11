© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Koray Gunter parla del suo primo derby della Laterna, dopo averne giocati alcuni in Germania e in Turchia. “E’ dal primo giorno in cui sono arrivato a Genova che sento parlare di derby, del clima speciale di queste sfide. I’m exciting che arrivi presto domenica! A Istanbul è derby tutti i mesi, direi settimane, per la presenza di tante squadre. Cinque quest’anno. Trovo che la mentalità sia simile a qui in Italia. Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas hanno un seguito enorme di tifosi. In Germania non si scherza. Il derby della Ruhr, una delle più grandi aree urbane in Europa, è il più sentito tra i tedeschi. Tra Borussia Dortmund e Schalke 04 è una storia che parte da molto lontano. Incontri belli duri”.