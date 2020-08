Genoa-Hellas 3-0, le pagelle: Masiello pulito, Veloso calcia sempre e mai in porta

GENOA-HELLAS VERONA 3-0

GENOA

Perin 6 - Non fa mezza parata nel primo tempo, perché il Verona non si fa praticamente mai vedere.

Masiello 6,5 - Solido, senza sbavature, quasi mai saltato da Lazovic. Sulla destra come terzino bloccato gioca una discreta partita.

Romero 6,5 - Croce e delizia. Perché prima segna un bel gol, poi con la sua solita - e anche eccessiva - foga va a colpire il ginocchio di Pessina. Per il resto non ha grossi problemi. Si fa anche espellere all'ora di gioco per doppia ammonizione, in maniera banale.

Zapata 6 - Difende bene, anche se gli avversari non gli danno grossi problemi.

Criscito 6 - Si fa male subito, lascia la fascia dopo pochissimo (dal 22' Barreca 6 - Presidia la sua fascia senza grosse difficoltà, perché Faraoni non ha la solita benzina).

Ankersen 6 - Sulla sua fascia spesso arretra per difendere al meglio, qualche volta prova la sortita ma la serata è tranquilla.

Lerager 7 - Molto bello l'assist, perché il cross al bacio va a pescare perfettamente la testa di Sanabria.

Behrami 6,5 - Si fa vedere meno rispetto al compagno di reparto, cerca di difendere al meglio.

Jagiello 6,5 - Assist su corner a parte, è abbastanza prezioso quando c'è da dare quantità al centrocampo (dall'83' Cassata 5 - Entra, litiga con Amrabat e prende un rosso).

Pandev 6,5 - Regala un cioccolatino per Sanabria sul 2-0, anche se viene marcato in maniera davvero approssimativa (dall'82' Pinamonti s.v.).

Sanabria 7,5 - I difensori del Verona sembrano adottare il distanziamento sociale su di lui. Lui ne approfitta da grande centravanti (dal 64' Goldaniga s.v.)

Nicola 6,5 - Salva il Genoa dopo un buonissimo girone di ritorno, adesso bisognerà capire se Preziosi lo confermerà. C'è da dirlo: il Verona ha fatto molto poco per rendergli difficile la vita.

HELLAS VERONA

Radunovic 5,5 - Non ha grosse colpe sui gol, gli attaccanti del Genoa gli arrivano da tutte le parti. Lui di parate non ne fa, però.

Rrahmani 5 - Partita migliore in fase offensiva che in quella difensiva. Considerando che è il secondo per tiri in porta tra quelli che non hanno mai segnato...

Gunter 4,5 - Si perde Sanabria che, sull'1-0, non finta nemmeno di andare sul primo palo. Poi lo lascia scorrazzare libero come nei dilettanti CSI. Errori disastrosi (dal 75' Salcedo s.v.).

Dimarco 5,5 - È l'unico ad andare vicino alla rete nel primo tempo, anche se le sue due conclusioni non vanno poi così vicino alla porta.

Faraoni 5 - Sembra stanco rispetto al solito e non ha la forza per sprintare in avanti. All'ultimo minuto trova finalmente il modo di impegnare Perin.

Amrabat 4 - Come spesso accade, corre molto. Non con la consueta qualità. Poi al novantesimo si prende con Cassata, rimedia un rosso e salterà la prima con la Fiorentina dell'anno prossimo.

Veloso 5 - Calcia verso la porta una decina di volte. Zero volte nello specchio, però.

Lazovic 5 - Anche lui, come Faraoni, soffre di un calo di livello. Non è il solito macinino sulla fascia.

Pessina 5,5 - Ha un'opportunità che sarebbe molto semplice se non sbagliasse lo stop. Poi si fa male per un intervento sconsiderato di Romero (dal 46' Borini 5,5 - La musica non cambia quando entra lui).

Eysseric 5 - Si fa vedere pochino, non è sgargiante e non salta quasi mai l'uomo.

Di Carmine 5 - Notato più per un rigore richiesto per un abbraccio con Zapata che non per altre situazioni di gioco (dal 46' Pazzini 5,5 - Ha qualche pallone giocabile, non riesce a bucare Perin.

Juric 5 - Poteva avere qualche motivazione in più contro Preziosi. La sua squadra sembra in vacanza, mentre lui si arrabbia con le entratacce di Romero. Ha ragione, ma si prende un rosso inutile.