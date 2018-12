© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il centrocampista del Genoa Oscar Hiljemark dopo il ko contro la Roma: “Usciamo con zero punti, ma abbiamo fatto una bella prestazione con tante occasioni di fare gol. C’era un rigore netto ed è un peccato perché in questo momento un punto può fare molto. Strano che il VAR sia intervenuto sul gol nostro e non sul rigore. Non possiamo cambiare le cose, spero che i risultati arrivino perché abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo compatti, l’atteggiamento è giusto e si è visto oggi contro una grande squadra. Oggi abbiamo sfiorato anche la vittoria”.