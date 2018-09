Genoa, Hiljemark: "Piatek un grande. A Frosinone per fare punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria per 2-0 del Genoa sul Chievo al Ferraris. Nel dopopartita ai microfoni della stampa è intervenuto Oscar Hiljiemark. Ecco quanto raccolto da PianetaGenoa1893: "Abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni, tutti assieme, per riuscire a centrare questo obiettivo. A centrocampo abbiamo lavorato bene e con sacrificio. Tutti dobbiamo coprire al meglio il campo, sia quando si attacca sia quando si difende. Direi che oggi, rispetto ad altre gare, abbiamo giocato meglio con la palla a terra... insomma mi e sembrato un buon Genoa. Piatek? E' un grande giocatore, gioca con facilità e soprattutto segna ad oggi partita. Con un giocatore cosi possiamo pensare di giocare sempre per vincere, cercando di ottenere i tre punti ad ogni partita. La prossima gara col Frosinone? Sono certo che già da domenica prossima faremo punti fuori casa. Sarà una partita difficilissima, perché i nostri avversari vogliono assolutamente incamerare i primi importanti punti”.