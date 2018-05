Genoa, Hiljemark: "Sono tornato grazie alla fiducia mostrata da Ballardini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oscar Hiljemark, centrocampista del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX della sua avventura in rossoblù. Lo svedese è tornato a gennaio in Italia, dopo la breve parentesi in Grecia: "Avevo giocato tanto all'inizio, poi quando è tornato mister Juric non hoi più giocato. Dopo le vacanze ho capito che ero fuori squadra e ho iniziato a cercarmi una squadra. Ho trovato il Panathinaikos, sono andato subito perché avrei avuto la possibilità di migliorarmi e giocare. Quando a dicembre c'è stata la possibilità di tornare ho parlato con il mister (Ballardini, ndr) prima di tutto. Ho sentito fiducia e confidenza da parte sua, ho sentito fiducia anche da parte degli amici che avevo lasciato in squadra. Così ho deciso che tornare sarebbe stata la soluzione giusta".