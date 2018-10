Lazio, Inzaghi: "Condizione precaria? No, c'è calo attenzione in gare clou"

Empoli, Caputo: "Per confondere la Roma ci vorrà birra nelle gambe"

Il Cagliari vince di testa: 2-0 al Bologna. Primo gioia interna per Maran

Fiorentina, Pioli: "Felice di rincontrare Badelj. Era un riferimento per noi"

Napoli, l'ex Maggio: "Higuain via senza salutare. Ko a Firenze? Destino"

Maran gioca a scacchi: una punta in meno mossa vincente per il Cagliari

Juventus, Cancelo: "Vogliamo vincere per arrivare sereni alla sosta"

Udinese, Behrami: "Juve squadra completa in ogni reparto, daremo tutto"

Juventus, Paratici: "Supporto a CR7. Mio ruolo? Ora decidiamo in tre"

Genoa, i convocati di Ballardini per il Parma: torna Lapadula

Napoli, col Barça nessuna trattativa per Koulibaly. Tre club sul difensore

Roma, dalla Germania: il Bayern punta Under per il dopo-Robben

Juve, Bonucci al 45': "Non dobbiamo concedere nulla, ci sono altri 45'"

SPAL, Semplici: "Viviani, Kurtic e Simic out. Djourou e Bonifazi a disposizione"

Questi i convocati del Genoa per la sfida di domani a Marassi contro il Parma: Marchetti, Spolli, Gunter, Criscito, Romulo, Piatek, Lapadula, Kouamé, Biraschi, Mazzitelli, Pandev, Lazovic, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Lakicevic, Favill, Medeiros, Zukanovic, Hiljemark, Radu.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy