Genoa, i convocati per il Chievo: c'è Sandro. Out Lisandro e Lapadula

Questa la lista dei convocati del Genoa per la gara di domani contro il Chievo Verona. Differeniato per Gianluca Lapadula e per Lisandro Lopez.

Portieri: Marchetti, Vodisek, Radu

Difensori: Spolli, Gunter, Criscito, Biraschi, Lakicevic, Zukanovic

Centrocampisti: Romulo, Mazzitelli, Rolon, Lazovic, Bessa, Sandro, Pereira, Hiljemark

Attaccanti: Piatek, Kouamé, Pandev, Dalmonte, Favilli, Medeiros.