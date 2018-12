© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Genoa ha convocato 25 giocatori per il ritiro di stasera, in vista della sfida casalinga di domani contro la Fiorentina. Non c'è Pandev rispetto all'ultima sfida con il Cagliari.

Portieri: Marchetti, Vodisek, Radu.

Difensori: Spolli, Criscito, Lisandro Lopez, Biraschi, Romero, Lakicevic, Pereira, Zukanovic.

Centrocampisti: Romulo, Rolon, Lazovic, Bessa, Sandro, Omeonga, Veloso, Hiljemark.

Attaccanti: Piatek, Kouamé, Dalmonte, Favilli.