Ionuț Andrei Radu (21) ha conquistato il posto da titolare tra i pali del Genoa, mentre La Gazzetta dello Sport scrive del portiere rumeno. Il club ligure, dopo aver fatto un investimento importante in estate per prelevarlo dall’Inter, può pensare di monetizzare col suo possibile ritorno a Milano in estate (grazie alla recompra dei nerazzurri). In caso contrario il club di Enrico Preziosi avrebbe comunque un gioiello tra i pali per il futuro.