Genoa, i colpi ufficiali: Pinamonti e Barreca oltre le solite scommesse

Il nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli ha già visto qualche conferma e diversi arrivi in queste prime settimane di calciomercato. Cristian Romero è stato ceduto alla Juve e poi ripreso in prestito. Stessa sorte per il portiere Ionut Radu con protagonista l'Inter. Ma come detto Preziosi e i suoi collaboratori hanno regalato al nuovo tecnico anche tanti altri volti nuovi: Antonio Barreca è arrivato in prestito dal Monaco, mentre Andrea Pinamonti rappresenta il colpaccio arrivando a titolo definitivo dall'Inter. Interessanti i colpi a zero Cristian Zapata e Sinan Gumus (ex Galatasaray), ai quali vanno ad aggiungersi Pawel Jaroszynski (Chievo), Filip Jagiello (Zaglebie Lubin) e Andras Schafer (MTK Budapest).

GENOA (4-3-1-2): RADU; Biraschi, ROMERO, ZAPATA, Criscito; Hiljemark, Radovanovic, Sturaro; Pandev; PINAMONTI, Kouamé. All: ANDREAZZOLI (nuovo).