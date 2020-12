Genoa, Le Iene "vendono" Pandev in India e i tifosi se la prendono con i senatori

vedi letture

Lo scherzo orchestrato da Le Iene a Goran Pandev e girato l'estate scorsa e mandato in onda negli scorsi giorni sulle reti Mediaset, con l'attaccante venduto per gioco in India dal presidente Preziosi, non è stato gradito dalla tifoseria del Genoa. E' stato considerato inopportuno visto il momento che attraversa la squadra. Sul banco degli imputati ci sono finiti i "senatori" dello spogliatoio che hanno dato il via libera alla messa in onda dello scherzo. A riportarlo è Il Secolo XIX.