Genoa Nazionale: Kouamé con l'Under. Pandev, bandiera macedone

Ammonta a nove il numero dei convocati dalle rispettive Nazionali della rosa del Genoa. Cinque sono nelle rappresentative maggiori e quattro di questi inizieranno nelle prossime ore il cammino di qualificazione verso Euro 2020. Giuseppe Pezzella è invece stato chiamato da Luigi Di Biagio per la sua Italia Under 21, niente Nazionale maggiore per Christian Kouamé che va con la Costa d'Avorio Under 23.

Bosnia

Ervin Zukanovic

23.3 Bosnia-Armenia

26.3 Bosnia-Grecia

Danimarca

Lukas Lerager

21.3 Kosovo-Danimarca

26.3 Svizzera-Danimarca

Macedonia

Goran Pandev

21.3 Macedonia-Lettonia

24.3 Slovenia-Macedonia

Serbia

Darko Lazovic

20.3 Germania-Serbia

25.3 Portogallo-Serbia

Paraguay

Antonio Sanabria

23.3 Paraguay-Perù

26.3 Paraguay-Messico

Costa d'Avorio Under 23

Christian Kouamé

22.3 Niger U23-Costa D'Avorio U23

25.3 Costa D'Avorio U23-Niger U23

Italia Under 21

Giuseppe Pezzella

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21

Romania Under 21

Andrei Radu

21.3 Spagna U21-Romania U21

Slovenia Under 21

Rok Vodisek

22.3 Georgia U21-Slovenia U21