Genoa, i numeri dopo 10 turni: Piatek trascinatore. Pesano i gol subiti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Piatek uber alles: l'attaccante del Genoa, a secco da tre gare, è tuttora il capocannoniere del campionato di Serie A. Numeri che servono ai rossoblù per tenersi in linea di galleggiamento nonostante i tanti gol subiti: ben 19, che fanno del club ligure uno dei più bucati dell'intero campionato di Serie A.

I numeri del Genoa

Gol fatti (settima in Serie A): 16

Gol subiti (diciottesima in Serie A): 19

Miglior marcatore (primo in Serie A): Krzysztof Piatek 9 gol

Miglior assist-man Christian Kouame, Domenico Criscito 3 assist

Chilometri percorsi (diciottesima in Serie A): 105.601

Numero di tiri (undicesima in Serie A): 100

Parate (ottava in Serie A): 34

Numero legni colpiti (quinta in Serie A): 4

Numero legni subiti (undicesima in Serie A): 4

Percentuale possesso palla (quindicesima in Serie A): 46.9%

Precisione passaggi (diciassettesima in Serie A): 79.1%

Disciplina (diciassettesima in Serie A): 25 cartellini gialli, 1 cartellino rosso