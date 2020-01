Genoa revolution. Anche in questa finestra di calciomercato

E' un Genoa che cambia faccia. Che rivoluzione la sua rosa nella speranza che questo gennaio possa dare alla squadra la spinta necessaria per mettere un punto e ripartire. Per risalire la china e soprattutto la classifica.

E' un Genoa scatenato quello che - dopo i tre acquisti di dicembre (Perin, Destro e Behrami) - è tornato prepotentemente sul mercato per rinforzare soprattutto l'attacco. E' arrivato Iago Falque dal Torino, dopo due giorni di visite mediche. E' arrivato Vittorio Parigini, ala destra alla ricerca di minuti. Arriverà Juan Iturbe, atteso per oggi in Italia e domani a Genova per dare il via alle nuova avventura in Italia. Tre innesti che ampliano notevolmente le scelte in attacco per Nicola e che obbligano, adesso, la società a qualche cessione.

Una è già stata definita perché ieri la Fiorentina ha chiuso per Cristian Kouamè, seconda punta che prima dell'infortunio era stato promesso al Crystal Palace e che quando sarà di nuovo al 100% completerà il reparto avanzato viola. Un'altra potrebbe essere definita a breve, con Favilli che si sta guardando attorno e Sanabria che è sul mercato ma non ha ancora ricevuto l'offerta giusta.

Infine, ci sono anche gli altri reparti: ieri è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Andrea Masiello dall'Atalanta a titolo definitivo e presto arriverà anche quella di Soumaoro. A fargli spazio il centrale marocchino El Yamiq, che ieri s'è accasato a Saragozza.