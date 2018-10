Genoa, sentenza Piatek: l'80% dei gol rossoblu sono del Pistolero

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"C'è Piatek che fa gol, la Nord esulta". Questo il coro che gli hanno dedicato i tifosi del Genoa. Su Krzysztof Piatek si è scritto davvero di tutto, si è sprecato inchiostro, si sono consumati i tastini dei computer. L'uomo copertina della formazione rossoblu è certamente lui. Con la doppietta di domenica scorsa a Frosinone, l'attaccante polacco ha trovato l'ottavo centro in campionato arrivando a staccare Lorenzo Insigne al secondo posto della classifica marcatori. Arrivato in punta di piedi, ma con la fama di capocannoniere della Serie B polacca, il centravanti del Vecchio Balordo ha impiegato pochissimo tempo ad attirare l'attenzione degli addetti ai lavori. Ha dimostrato di saper vivere di gol già dal ritiro di Neustift, già dalla cinquina rifilata ai dilettanti della Val Stubai alla prima amichevole. Poi sono arrivate le partite ufficiali. Gol di destro, di sinistra, di testa, di rapina e conclusioni da fuori area. Il suo repertorio è ampio come il numero di gol dopo appena un mese. La sua esultanza, lo sparo di due pistole, è già una presenza fissa in ogni gara dove scendono in campo Criscito e compagni. Sempre a segno con la maglia del club più antico d'Italia per un totale di 12 reti fra Serie A e Coppa Italia su 15 complessive. Una percentuale importante, l'80% dei gol arrivano proprio dalla bocca da fuoco dell'est Europa.

DAL LECCE AL FROSINONE - La prima volta di Krzysztof Piatek è difficile da dimenticare. In un'afosa serata di agosto il Genoa ha travolto 4-0 il Lecce nel terzo turno di Coppa Italia grazie ad un suo poker, il primo di un giocatore rossoblu nel trofeo nazionale, nel giro di 40 minuti. Il suo zampino in campionato è arrivato dopo appena sei minuti: porta la sua firma la prima gioia in campionato della sua squadra contro l'Empoli. A Reggio Emilia contro il Sassuolo una doppietta non serve ad evitare la sconfitta per 5-3 ma il Pistolero si rifa ampiamente consegnando i tre punti alla truppa di Ballardini contro il Bologna. Dopo il gol che ha, solo momentaneamente, riacceso le speranze a Roma contro la Lazio, ecco l'1-0 contro il Chievo e l'ultima doppietta che ha portato al primo successo esterno in campionato sul campo del Frosinone.

PRESTO PER UNA BIG - Nel post partita del "Benito Stirpe" di Frosinone, il tecnico Ballardini si coccola il ragazzo che sta diventando un elemento decisivo per la squadra rossoblu: "Per noi è sempre importante, anche se non dovesse segnare. Corre, lotta, e in fase difensiva è il primo che rientra. E' un calciatore che fa la partita, nel vero senso della parola". Già, però, iniziano a girare le voci che vedrebbero alcune big europee interessate a lui ma il tecnico rossoblu, intercettato nel post-gara da Radio Rai, ha buttato acqua sul fuoco: "E' presto, le grandi squadre aspetteranno. Serve che lui faccia ancora tanto. Le qualità ci sono, siamo certi che farà bene, ma adesso è ancora molto presto". E intanto lo stesso Piatek ha rilasciato una breve dichiarazione al profilo Instagram della società: "Sono molto contento di esser andato a segno anche oggi, voglio ringraziare i miei compagni e i tifosi. Ora mi riposerò un giorno e poi mi concentrerò sul prossimo incontro".