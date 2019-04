© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rendimento che non ti aspetti. Quello del Genoa, pesantemente contestato dai tifosi dopo il 4-0 casalingo subito dall'Inter. Alla decima gara dalla cessione di Krzysztof Piątek: banco di prova, ovviamente parziale, per giudicare le due facce di una stagione altalenante per i rossoblù. E i freddi numeri a volte smentiscono le apparenze: fino alla cessione del bomber polacco, arrivata alla 20^ giornata, il Grifone ha conquistato in media 1,05 punti a partita. Da allora alla 30^, sconfitta di oggi contro l'Inter, sono invece arrivati 1,3 punti in media ogni 90 minuti. Meglio senza il pistolero, a sorpresa. E le critiche sulla sua cessione, inevitabili per certi aspetti, non possono non tenere conto di questo aspetto.