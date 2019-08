Genoa, i volti nuovi Gumus e Jagiello sono già sul mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa, scrive l'edizione di Genova del quotidiano 'La Repubblica', ha ancora sei esuberi da sistemare entro la fine di questa finestra di calciomercato. Sorprende - si legge - che in questa lista ci siano due calciatori acquistati in anticipo, ma questa estate: Sinan Gümüs, attaccante tedesco arrivato come svincolato dopo la scadenza del contratto col Galatasaray, e Filip Jagiello, calciatore polacco arrivato dallo Zaglębie Lubin.