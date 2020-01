Per rinforzare l'attacco di Nicola, il Genoa pensa a due nomi da trattare da qui al 31 gennaio. Il primo è quello di Iago Falque, in uscita dal Torino ma da tempo anche sulla lista della SPAL. L'altro è quello di Amin Younes, con il Napoli pronto a cederlo. Il Grifone ha già avviato i contatti con gli azzurri per l'ex Ajax e in questi giorni si proverà a chiudere almeno per uno dei due giocatori. Intanto Agudelo potrebbe partire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.