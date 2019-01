Genoa, ieri Radovanovic, oggi Lerager e intanto si sblocca già Sanabria

Come sempre, è un Genoa scatenato sul mercato. Ogni qualvolta c’è una sessione di trattative il club del presidente Preziosi cambia molto e fa sempre parlare di sé. In questo freddo gennaio sono tante le trattative che hanno interessato i rossoblu. La più clamorosa ovviamente la cessione di Piatek al Milan, rimpiazzato in attacco da Antonio Sanabria mentre per la difesa è arrivato Giuseppe Pezzella dall’Udinese. Nella giornata di ieri intanto si è sottoposto alle visite mediche Ivan Radovanovic, elemento di esperienza che andrà a rinforzare il pacchetto di mediana. Il centrocampista ex Chievo era stato spesso nell’orbita ligure senza però mai realmente concretizzarsi. “Da un paio di sessioni di mercato il club mi cerca, sono rimasto a Verona per volere della società, ma finalmente è arrivato questo momento”, ha dichiarato il giocatore.

OGGI LERAGER E SANABRIA DEBUTTA CON GOL - Oggi invece sarà il giorno di Lukas Lerager. Centrocampista danese da un anno e mezzo al Bordeaux dove ha collezionato 67 gettoni complessivamente realizzando tre reti. Il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di rito presso lo Synlab Baluardo e poi firmerà il contratto che lo legherà al club più antico d’Italia. In questo mare di operazioni va anche sottolineato il gol al debutto di Antonio Sanabria. L’ex Betis ha infatti firmato il gol della sicurezza nel match delicatissimo di Empoli vinto dal Grifone per 3-1. “Mi sento maturo per il calcio italiano, sono felice di poter aiutare la squadra” ha dichiarato a Sky il giocatore. Se il buongiorno si vede dal mattino, o meglio dalla sera, il paraguaiano potrà essere molto utile alla causa.