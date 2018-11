Genoa, il Barcellona sfida le big di Serie A per Piatek

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non solo le big di Serie A sulle tracce di Krzysztof Piatek, giocatore che piace moltissimo a Juventus, Inter e Napoli. L'attaccante del Genoa, come riportato dal Mundo Deportivo, sarebbe finito anche sui taccuini del Barcellona. I blaugrana sarebbero pronti a tentare l'assalto anche in tempi brevi.