Genoa, il cuore dei tifosi: dalle mascherine per le case di riposo alla raccolta per il San Martino

"Un cuore grande così". Recita un famoso striscione copri-gradinata della Nord. E i tifosi rossoblu sono scesi in campo in prima persona per aiutare chi è in difficoltà. La settimana scorsa, con la collaborazione della Protezione Civile, l'Associazione Club Genoani e alcuni gruppi della Nord hanno fatto recapitare alle Case di Riposo Genovesi 2000 mascherine e 8000 calzari. Inoltre, si legge nel comunicato diramato dai Figgi do Zena, verranno consegnate per 15 sere 30 pizze per gli operatori sanitari che lavorano al Policlinico San Martino e negli ospedali "Galliera" e "Villa Scassi" sempre di Genova. Un piccolo gesto per far sentire la propria vicinanza e la propria solidarietà a chi, da mesi, sta combattendo in corsia contro il virus. Sempre i Figgi do Zena offriranno spazi pubblicitari sulle proprie pagine social e sul sito ufficiale ai piccoli commercianti, fortemente colpiti dall'emergenza COVID-19.

Più di 12mila euro raccolti - Non solo. Via Armenia 5r, cuore pulsante della Gradinata Nord, ha aperto una raccolta fondi sempre da destinare al Policlinico del capoluogo ligure attraverso la piattaforma Gofundme. "In un momento molto difficile per tutti, vorremmo ancora una volta richiamare il grande cuore del Popolo GENOANO, GENOVESE e ITALIANO - si legge sul sito dove è attiva la raccolta - Questo rappresenta un nostro semplice GRAZIE, nella speranza che questo piccolo gesto possa essere di aiuto a chi tanto sta facendo". La raccolta ha portato ben 12.187 euro.

La squadra per il San Martino - Anche la squadra è scesa in campo per aiutare l'ospedale San Martino di Genova. In prima fila il mister rossoblu Davide Nicola che sui canali ufficiali del Genoa ha invitato, dopo averlo fatto lui in prima persona, a donare per l'ospedale genovese. "Sosteniamo con forza - ha detto Nicola - medici ed infermieri e tutto il personale che lavora all'ospedale San Martino. Stanno lottando con grande impegno e fatica contro il Coronavirus. Anche noi possiamo fare la nostra parte facendo una donazione all'ospedale San Martino andando semplicemente sul sito. oppure attraverso questo IBAN: IT02Y0617501594000002390480. Nessuna cosa che accade agli altri può lasciarci indifferenti. Se pensiamo tutti questo, possiamo dare davvero un grande aiuto". Non solo mister Nicola ma anche capitan Mimmo Criscito, Mattia Perin, il team manager Marco Pellergi ed Edoardo Goldaniga si sono uniti all'appello.