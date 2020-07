Genoa, il derby per infrangere un tabù e provare a mettere le mani sulla salvezza

vedi letture

Un derby che vale una stagione. Può sembrare una frase fatta ma non è così. Il campionato del Genoa entra nella fase cruciale e il successo sofferto di domenica scorsa può avere incanalato il percorso sui binari più congeniali in vista dell’obiettivo finale. Questa sera andrà in scena una stracittadina anomala, sia per la data estiva decisamente insolita sia perchè non ci saranno le coreografia delle due gradinate a fare da cornice all’ingresso in campo. Non per questo però la sfida sarà meno importante per gli uomini di Nicola che vogliono dare continuità di risultati e provare a mettere le mani sulla salvezza.

Tabù derby - Il Grifone dovrà inoltre interrompere un tabù derby che dura da troppo tempo. L’ultimo successo rossoblu contro i rivali cittadini risale infatti all’8 maggio 2016 quando in panchina c’era Gian Piero Gasperini e fu battuta la Sampdoria per 3-0 con la rete iniziale di Pavoletti e la doppietta di Suso. Da quel momento sono arrivate cinque sconfitte e due pareggi per un trend che i ragazzi di Davide Nicola vogliono invertire il prima possibile.

La carica dei tifosi - Non potranno essere presente sugli spalti questa sera ma i tifosi rossoblu hanno voluto comunque dare il proprio contributo alla causa. Nella serata di ieri infatti la Gradinata Nord ha dato appuntamento sotto l'albergo dove ha sede il ritiro rossoblu per caricare Criscito e compagni in vista del derby. Una sorta di Banderazo, per dirlo alla maniera sudamericana, per dimostrare alla squadra che nel momento del bisogno non sarà mai sola.

Dubbi a centrocampo - Intanto stanno per volgere al termine i preparativi a Pegli per la partita. Mister Davide Nicola dovrà testare le condizioni di tre centrocampisti come Behrami, Sturaro e Cassata, tutti non al top della condizione. In caso di forfait potrebbe aprirsi la possibilità al fianco di Schone per Jagiello, autore della conclusione da cui è nata la carambola decisiva contro il Lecce. Sulle ali invece dovrebbero giocare Iago Falque da una parte e Criscito dall’altra mentre in difesa davanti a Perin si dovrebbe rivedere Biraschi insieme a Romero, Goldaniga e Masiello. Davanti ipotesi Pandev-Pinamonti a guidare l’attacco del Genoa nel momento più importante della stagione.