Genoa, il giorno di Sturaro ma chi sostituirà Piatek?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per un Piatek che va c'è uno Sturaro che arriva. Possiamo dire senza ombra di dubbio che il Genoa, anche in questa sessione di mercato, sta recitando la parte del leone. Oggi sarà infatti il giorno del ritorno del centrocampista sanremese all'ombra della Lanterna, dove "tutto ebbe inizio". Con la maglia del Vecchio Balordo il ragazzo si è consacrato e con le 31 presenze fra campionato e Coppa Italia ha attirato l'attenzione della Juventus. Adesso l'opportunità di riscattare sei mesi non postivi allo Sporting Lisbona a causa anche un infortunio al tallone che lo ha colpito. Sturaro arriva con la formula del prestto con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e in questi minuti effettuerà gli accertamenti clinici di rito all'istituto "Il Baluardo" al Porto Antico.

CHI SOSTITUIRA' PIATEK? - La nota dolente riguarda però la partenza di Krzysztof Piatek. L'attaccante nella giornata di ieri era ancora a Genova, dove si è allenato nel giardino di casa anche nella giornata di riposo. In serata invece il viaggio a Milano e oggi le visite mediche con il Milan, sua nuova squadra. La domanda adesso è chi andrà a sostituire l'attaccante polacco, capocannoniere dei rossoblu e fino a due giornate fa anche del torneo. Le opzioni sono tante e portano nella direzione di Marko Pjaca, anche se non è una prima punta, e Antonio Sanabria, c'è stato un incontro con gli agenti e con intermediari. Il giocatore del Betis dovrebbe essere l'indiziato numero uno per vestire la casacca del club più antico d'Italia. In casa c'è anche Andrea Favilli che, come ha detto in conferenza lunedì Prandelli, deve trovare la giusta intensità viste le poche partite giocate.